Varufakis'ten Aşil Kalkanı Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
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Varufakis'ten Aşil Kalkanı Anlaşmasına Tepki

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Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı hava savunma anlaşmasına Varufakis, 'utanç verici' dedi.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması için "utanç verici" yorumunu yaptı.

Varufakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından anlaşmaya ilişkin bir haberi paylaşarak, "Utanç verici! Başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Aynı hesaptan yaptığı bir başka paylaşımda ise "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan muhalefetindeki sol partilerden Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de yaptıkları açıklamalarla söz konusu anlaşmayı eleştirmişlerdi.

İsrail Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Savunma Bakanlığı arasında bugün Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı.

"Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak uçaklara ve füzelere karşı savunma için Barak MX sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti.

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Yunanistan, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varufakis'ten Aşil Kalkanı Anlaşmasına Tepki - Son Dakika

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