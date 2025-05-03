Vasko Atanasovski İstanbul'da Caz Konseri Verecek - Son Dakika
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Vasko Atanasovski İstanbul'da Caz Konseri Verecek

Saksafon virtüözü Vasko Atanasovski, 8 Mayıs'ta İstanbul'da 'Transbalkanika' projesiyle sahne alacak.

03.05.2025 12:52
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Avrupa caz sahnesinin üretken isimlerinden Slovenyalı saksafon virtüözü ve besteci Vasko Atanasovski, 8 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki sanatçı, Balkan halk müziğinin köklü ezgilerini cazın çağdaş diliyle harmanlayan "Transbalkanika" projesiyle dinleyicilerle buluşacak.

Hıdrellez haftasına denk gelen konserde, Balkan ritimleri, doğaçlamalar ve etnik tınıların yer aldığı repertuvar beğeniye sunulacak.

"Transbalkanika" projesinde Atanasovski'ye piyano ve keyboardda Vasil Hadzimanov, ut ve gitarda Zoran Majstorovic, vokalde Dobrila Graseska, kontrbasta Ziga Golob, davul ve perküsyonda ise Marjan Stanic eşlik edecek.

Müzik hayatında 2 bin 500'ü aşkın konser veren ve 200'den fazla besteye imza atan Atanasovski, tiyatro ve dans için müzik projeleri üretti. 17 albümle dünyanın dört bir yanında sahne alan sanatçı, Hindistan'dan Arjantin'e, New York'tan Pekin'e kadar çok sayıda yerde müzikseverlerle buluştu.

Caz, rock, klasik ve geleneksel müzik alanlarında yaptığı türler arası işbirlikleriyle tanınan Vasko Atanasovski, Tommy Emmanuel, Marc Ribot, Hindi Zahra gibi önemli isimlerle de birlikte çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vasko Atanasovski İstanbul'da Caz Konseri Verecek - Son Dakika

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