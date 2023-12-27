 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vatan Partisi, Türkiye'nin NATO üyeliği için halk oylaması talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Vatan Partisi, Türkiye'nin NATO üyeliği için halk oylaması talep ediyor

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda halk oylamasına gidilmesi talebiyle TBMM'ye başvurma kararı aldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO için halk oylaması talep ettiklerini belirtti ve demokrasi lafazanlığına artık milletin karnının tok olduğunu ifade etti.

Vatan Partisi, Türkiye\'nin NATO üyeliği için halk oylaması talep ediyor
27.12.2023 - 16:11,
Abone Ol

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda halk oylamasına gidilmesi talebiyle TBMM'ye başvurma kararı aldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Merkezi'nde, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu ile bir araya geldi.

Kurul toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun, NATO konusunda halk oylamasına gidilmesi talebiyle TBMM'ye başvurma kararı aldığını dile getirdi.

NATO'yu halka sorma çağrısında bulunan Perinçek, "Demokrasi lafazanlığına artık bu milletin karnı tok. NATO için halk oylaması talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan Partisi, Türkiye'nin NATO üyeliği için halk oylaması talep ediyor - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Vatan Partisi, Türkiye'nin NATO üyeliği için halk oylaması talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement