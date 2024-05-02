'Vatandaş Buluşmaları' Karşıyakalılarla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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'Vatandaş Buluşmaları' Karşıyakalılarla Gerçekleştirildi

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, 'Vatandaş Buluşmaları' kapsamında Karşıyakalılarla bir araya geldi. Başkan Ünsal, vatandaşların görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirterek, düzenli olarak gerçekleştirilecek buluşmalarla sorunların daha kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

02.05.2024 14:50  Güncelleme: 15:02
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(İZMİR)-'Vatandaş Buluşmaları' kapsamında Karşıyakalılarla bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Başta temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere, farklı konularda vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz 'Vatandaş Buluşmaları' ile Karşıyakalıları da yerel yönetim sürecine dahil edeceğiz ve sorunları daha kısa sürede gidereceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, 'Vatandaş Buluşmaları'nın ilkini belediye binasında gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ilk buluşmaya 200'ün üzerinde Karşıyakalı katıldı. Vatandaşların talep ve önerileri dinleyen Başkan Ünsal, çözüm için bürokratlarına talimat vererek konuların takipçisi olacağını söyledi.

Buluşmada bir vatandaş, Karşıyaka Spor Kulübü'nün Selçuk Yaşar Tesisleri önündeki yolun bozuk olduğunu ve su taşkınları nedeniyle yüzlerce sporcunun yolu geçmekte zorluk yaşadığını belirtti. Bunun üzerine Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Çiğli sınırları içinde yer alan soruna ilişkin toplantı sırasında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı arayarak destek talebinde bulundu. Yol ile ilgili sorunu dinleyen Yıldız, o bölge için, İZSU'nun da içinde yer alacağı yeni bir proje hazırladıklarını kısa sürede köklü bir çözüm üreteceklerini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZIN TALEP VE ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal her ayın son salı gününde 'Vatandaş Buluşmaları'nı tekrarlayacaklarını ve farklı mahallelerdeki belediye tesislerinde halkın talep ve önerilerini dinleyeceklerini söyledi. Başkan Ünsal "Başta temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere, farklı konularda vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Düzenli olarak gerçekleştireceğimiz vatandaş buluşmaları ile Karşıyakalıları da yerel yönetim sürecine dahil edeceğiz ve sorunları daha kısa sürede gidereceğiz. Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'a da duyarlı yaklaşımı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Vatandaş Buluşmaları' Karşıyakalılarla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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