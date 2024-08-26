Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yokluk ve yoksulluk açıklamasına tepki gösterdi

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yokluk, yoksulluk bitti" açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Ne diyelim? Konuşsak tutuklanacağız. Buraya kadar boğulduk. Binmiş şeytanın atına gidiyor. Nerede yokluk ve yoksulluk geride kalmış? Bizler boğulduk, öldük. O öyle hayallerle yaşasın. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz" tepkisini gösterdi. Başka bir vatandaş ise tepkisini "Yoksulluk diz boyu" sözleriyle dile getirdi.

Ankaralı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır" açıklamasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Torunuyla pazara gelen çift, "Ne diyelim? Konuşsak tutuklanacağız. Buraya kadar boğulduk. Torunla geldik istediğini alamıyorum. Bir fasulye aldık gidiyoruz. Torunum onu istiyor, bunu istiyor alamıyoruz. Halkın ne çektiğini görmüyorlar, onlar çok yukarıdalar. Halktan tamamen kopmuşlar" dedi.

"Bizler boğulduk, öldük"

Eşinin emekli olduğunu belirten Aysel Yılmaz, "Binmiş şeytanın atına gidiyor. Nerede geride kalmış? Hiçbir şey alamıyorum. Geçinemiyoruz. İşte yok, para da yok. Alım gücümüz yok. Pazara geliyoruz dolanıp gidiyoruz. Biz et alamıyoruz. Nereden alacağız eti? 700-800 lira... 12 bin 500 lira emekli maaşıyla nereden alacağız? Eti boşver tavuk bile alamıyoruz. Torunlara bir şey alamıyoruz" diye konuştu. Başka bir Ankaralı kadın ise "Yoksulluğu daha ileride yaşayacağız. Şimdi beni de içeri alırlar, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Fatma Bağışlayıcı adlı vatandaş da "Ya o kadar ucuz ki çık da bakalım. Her şey ateş pahası, nerede kalmış ucuzluk? Emekli öldü de ağlayanı yok. Öyle dolaşıyoruz, beş kuruş yok. Meyve pahalı, sebze pahalı... Ay da bir kilo kıyma alırsak öp de başının üstüne koy. Neredeymiş o kıyma? 400-500 lira... Alamıyoruz. Var olan yokun halinden anlar mı? Onlar için değişen bir şey yok. Bizler boğulduk, öldük. İktidar bilmiyor mu, görmüyor mu, hiç mi pazara çıkmıyor? Her şeyin farkında ama bir şey yapmıyor. Hayat bizler için bitti" şeklinde konuştu.

"Yoksulluk diz boyu"

Bir diğer vatandaş, "Yalancı o. Hangi sözüne inanacağım. Yoksulluk diz boyu" diyerek tepki gösterdi. Eşiyle pazara gelen vatandaş, "Ona göre öyle, bize göre değil. Beş maaş alanlara yoksulluk yok. 12 bin 500 lira emekli maaşı alanlara gelip bir baksınlar. İşine geliyorsa bir yer değiştirsin. Bol keseden atmak kolay" dedi.

12 bin 500 lira emekli maaşı aldığını ve pazarcılık yaptığını belirten vatandaş da şöyle konuştu:

"Emekli acından ölüyor. Emekli ve hastayım burada çalışıyorum. Çalışmazsam acımdan öldüm. Yoksulluk nerede geride kaldı? Vatandaş gelip buradan alamıyor. Emekli 100 liraya şunu alabilir mi? Bakıp geçiyor. Türkiye'yi yaktılar. Türkiye bitti."

"Fiyatlar konuşuyor, bir şey söylememe gerek yok"

Emekli kadın vatandaş, "Ben inanmıyorum. Yoksulluk arttı, yolsuzluk arttı. Bakıyorum fakat alamıyorum. Torunlarım var bir şey alamıyorum" diye konuştu. Emekli bir diğer vatandaş, "Emekliyim canım çıkıyor. O öyle hayallerle yaşasın. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz" dedi.

Ankaralı vatandaş, "Hayat garantim var mı konuşayım" derken, liseli genç de "Fiyatlar konuşuyor, bir şey söylememe gerek yok" ifadesini kullandı.