Vatandaşlar Dünya Kupası heyecanını dev ekranlarda yaşadı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekranlardan izledi.

Adana'da vatandaşlar, maçı izlemek için dev ekran kurulan Merkez Park'a geldi.

Türk bayrakları ve formalarla parka gelen futbolseverler, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na tezahürat yaptı.

Öte yandan, lezzet tutkunlarına günün her saati yemek imkanı sunulan Adana'da bazı vatandaşlar, milli heyecanı yaşamak için Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" olarak anılan caddedeki restoranlara geldi.

Milli formalar ve Türk bayraklarıyla restoranlara giden vatandaşlar, ciğer ve kebap yiyerek A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Mersin

Mersin'de milli maç için sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde dev ekran kuruldu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Mersinliler, milli takıma destek verdi.

Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de milli maç için sahil bandındaki Atatürk Anıt Alanı'na dev ekran kuruldu.

Türk bayrakları ve formalarla alana gelen Hataylılar, A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de milli maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Devlet Bahçeli Meydanı'na iki dev ekran kuruldu.

Erken saatlerde ellerinde Türk bayrakları ve milli formalarla meydana gelen vatandaşlar, müsabakada heyecanlı anlar yaşadı.