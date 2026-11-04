Vatandaşları 464 milyon lira dolandıran 327 şüpheliden 198'i tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 198 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, zanlıların sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldıkları, sahte sağlık raporu düzenleme vaadinde bulundukları, kendilerini kamu veya banka görevlisi olarak tanıttıkları, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca araç, konut ve yedek parça satışı ile araç kiralamaya yönelik sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine 21 ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları 464 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 327 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 198'i tutuklandı, 129'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

MASAK raporlarında, şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan personel tebrik edilerek, haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.