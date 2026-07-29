Vedat Günyol 11. Deneme Ödülü başvuruları başladı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından deneme alanındaki çalışmaları desteklemek ve "Yazarların Cumhurbaşkanı" Vedat Günyol'u gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen 11. Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması için başvurular başladı. Yurt içinden ve yurt dışından yazarların katılabileceği yarışmada başvurular 13 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, PEN Türkiye Yazarlar Derneği ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada adaylar, deneme türünde yazılmış yayımlanmış ya da yayımlanmamış eserleriyle yer alabilecek. Eserlerin Vedat Günyol'un Türkçeyi özleştirici ve geliştirici dil anlayışına, insanı ve yaşamı seven hümanizmine uygun olması bekleniyor. Eserler; Adil İzci, Altay Ömer Erdoğan, Faruk Duman, Hülya Soyşekerci, Hürriyet Yaşar, Samet Polat, Şenel Gökçe ve Tahir Şilkan'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Danışma Kurulu'nda, Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu ve Uğur Kökden yer alacak.

YARIŞMA KAPSAMINDAKİ ÖDÜLLER

Birincilik ödülü olarak 45 bin TL verilirken, Seçici Kurul Özel Ödülü ve Genç Deneme Yazarı Ödülü için 22 bin 500'er TL ödül takdim edilecek. Dereceye giren yazarlar, 21 Mart 2027 Pazar günü düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. Adaylar yarışmaya yayımlanmış kitapları veya yayımlanmamış en az 30 sayfalık Türkçe deneme çalışmalarıyla başvurabilecek. Yayımlanan kitapların 2024–2026 yılları arasında basılmış olması gerekiyor. Başvurular yalnızca posta yoluyla kabul edilecek ve postadaki gecikmeler işleme alınmayacak. Adaylık dosyasında çalışmanın dokuz adet kopyası ile özgeçmiş ve iletişim bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin bulunması gerekiyor. Gönderilen materyaller değerlendirme sonrasında iade edilmeyecek.

BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvurular Fatma Yiğit dikkatine Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yukarı Mahallesi, Belediye Caddesi No: 6, Kartal/ İstanbul adresine posta yoluyla yapılacak. E-posta adresi [email protected] olarak bildirildi.

ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI

Vedat Günyol Ödülü Yazmanlığı'na gönderilecek başvuru dosyasında belirtilen belgelerden dokuzar adet bulunmasının gerektiği bildirildi. Son iki yıl içerisinde (2024-2026) basılmış kitabını veya yayınlanmamış ise 1,5 satır aralıklı 12 punto Arial ya da Times New Roman en az 30 sayfa ve spiral sırtlıkla ciltlenmiş Türkçe olarak yazılmış çalışması, özgeçmişini, adresini, telefon numaralarını, e-posta adresini içeren imzalı başvuru dilekçesi ile birlikte, adresi yukarıda belirtilen Vedat Günyol Deneme Ödülü Yazmanlığı'na iletmesi gerektiği kaydedildi. Gönderilen kitaplar ve dosyalar, değerlendirme sonrasında iade edilmeyecek.

Kendileri başvurmadan ödüle aday gösterilen kişilerden, seçici kurulun değerlendirmesi başlamadan önce bizzat kendilerinin veya yasal vekillerinin onayı alınır. 2024–2026 yılları arasında yayımlanan kitaplar ödüle aday olabilir. Daha önceki yıllarda yayımlanan kitaplar ödüle aday olamaz. Daha önce yarışmaya katılan yazarlar, yeni eserleriyle yeniden başvurabilir. Daha önce aday gösterilen bir eser, tekrar aday gösterilemez. Ortak çalışmalar ve ortak kitaplar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştiren kişiler ortak aday sayılır. Hayatını kaybetmiş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya aday gösterilmiş bir kişinin başvurudan sonra hayatını kaybetmesi durumunda eseri değerlendirmeye alınır. Ödül kazanması hâlinde ödül, yasal mirasçılarına verilir. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nü daha önce kazananlar, sonraki yıllarda yeni eserleriyle yeniden başvurabilir. 2026 yılı adaylık başvuru süresi 31 Temmuz'da başlayacak ve 13 Kasım'da sona erecek. Başvurular yalnızca posta yoluyla alınacak; postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.