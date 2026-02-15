Vefa Sultan Dizisi Yeni Sezonla Geri Dönüyor

İstanbul'un manevi sultanı Vefa Sultan'ın hikayesini ekranlara taşıyan "Vefa Sultan" dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu'nun oturduğu ve başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizi, gönüllere dokunan anlatımı ve derinlikli hikayesiyle ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda dizi, insanın en büyük mücadelesinin çoğu zaman kendi nefsiyle olduğunu hatırlatırken, merhamet ile adalet arasındaki hassas dengeyi de derinden sorgulatacak.

Kalp ile akıl, affetmek ile sınır koymak arasındaki ince çizgi, karakterlerin yolculuklarında izleyiciyi derin bir tefekküre davet edecek.

"Yolu kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak"

Vefa Sultan'ın yeni sezonunun konusu şöyle:

"Hac vazifesini yerine getirirken gördüğü bir rüyanın ardından manevi olarak pirlik yolculuğuna başlayan Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan, İstanbul'a artık sadece bir şeyh olarak değil, kalplere dokunan bir mürşit olarak döner. Ancak onu bekleyen sorumluluklar, dergahın huzurlu atmosferinin çok ötesine uzanır. Büyüyen ve zenginleşen İstanbul'da hayat tüm ihtişamıyla akarken, insan ruhunun sınavları da derinleşmektedir. Vefa Sultan, sabrı, tevazuyu ve kulluğu anlatmaya devam ederken hem müritlerinin hem de yolu şehrin karmaşasında kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak."

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Merve Üçer, Ömer Turan, Mücahit Koçak, Gökberk Demirci, Ferhan Vural, Derda Yasir Yenal, Erkan Meriç, Mehmet Emin Kadıhan, Cemal Gönen, Sıla Gözüm, Selen Özgür, Levent Sülün, Emir Keskin, Eylül Uğuz, Tuğrul Kızıldemir, Mustafa Halezeroğlu, Vefa Ünal ve Alper Türedi yer alıyor.

"Vefa Sultan" dizisinin yeni sezon tanıtım videosu "https://www.youtube.com/watch'v=cF2YjX8osN4" adresinden izlenebilir."