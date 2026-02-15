Vefa Sultan Dizisi Yeni Sezonla Geri Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vefa Sultan Dizisi Yeni Sezonla Geri Dönüyor

15.02.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un manevi sultanı Vefa Sultan, derin hikayesiyle yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

İstanbul'un manevi sultanı Vefa Sultan'ın hikayesini ekranlara taşıyan "Vefa Sultan" dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu'nun oturduğu ve başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizi, gönüllere dokunan anlatımı ve derinlikli hikayesiyle ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda dizi, insanın en büyük mücadelesinin çoğu zaman kendi nefsiyle olduğunu hatırlatırken, merhamet ile adalet arasındaki hassas dengeyi de derinden sorgulatacak.

Kalp ile akıl, affetmek ile sınır koymak arasındaki ince çizgi, karakterlerin yolculuklarında izleyiciyi derin bir tefekküre davet edecek.

"Yolu kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak"

Vefa Sultan'ın yeni sezonunun konusu şöyle:

"Hac vazifesini yerine getirirken gördüğü bir rüyanın ardından manevi olarak pirlik yolculuğuna başlayan Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan, İstanbul'a artık sadece bir şeyh olarak değil, kalplere dokunan bir mürşit olarak döner. Ancak onu bekleyen sorumluluklar, dergahın huzurlu atmosferinin çok ötesine uzanır. Büyüyen ve zenginleşen İstanbul'da hayat tüm ihtişamıyla akarken, insan ruhunun sınavları da derinleşmektedir. Vefa Sultan, sabrı, tevazuyu ve kulluğu anlatmaya devam ederken hem müritlerinin hem de yolu şehrin karmaşasında kesişen insanların hikayelerine ışık tutacak."

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Merve Üçer, Ömer Turan, Mücahit Koçak, Gökberk Demirci, Ferhan Vural, Derda Yasir Yenal, Erkan Meriç, Mehmet Emin Kadıhan, Cemal Gönen, Sıla Gözüm, Selen Özgür, Levent Sülün, Emir Keskin, Eylül Uğuz, Tuğrul Kızıldemir, Mustafa Halezeroğlu, Vefa Ünal ve Alper Türedi yer alıyor.

"Vefa Sultan" dizisinin yeni sezon tanıtım videosu "https://www.youtube.com/watch'v=cF2YjX8osN4" adresinden izlenebilir."

Kaynak: AA

Televizyon, İstanbul, Güncel, Kültür, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefa Sultan Dizisi Yeni Sezonla Geri Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:17:20. #7.11#
SON DAKİKA: Vefa Sultan Dizisi Yeni Sezonla Geri Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.