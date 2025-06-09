Vega Moqarabi'nin Festivali Kültürleri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vega Moqarabi'nin Festivali Kültürleri Bir Araya Getiriyor

Vega Moqarabi\'nin Festivali Kültürleri Bir Araya Getiriyor
09.06.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afgan yönetmen Vega Moqarabi, Türkiye'de düzenlediği festivalle genç sinemacılara ilham veriyor.

Afganistanlı genç sinemacı Vega Moqarabi, eğitim hayatını sürdürdüğü Türkiye'de yönettiği Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali aracılığıyla hem farklı kültürleri bir araya getiriyor hem de sinema tutkusunu paylaşan gençlere ilham veriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle İstanbul'daki Tarihi Atlas Sineması'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen genç sinemacıları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü bir örneğini sundu.

Festivalin koordinatörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdüren Afganistanlı yönetmen Vega Moqarabi, AA muhabirine sinemaya ilgisini ve festivale hazırlık sürecini anlattı.

Moqarabi, kısa film aracılığıyla hem sinemaya gönül veren gençlere yeni bir alan açtığını hem de Türkiye'nin kültürel diplomasi gücüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl düzenlenen ilk festivale göre daha büyük çapta bir organizasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Moqarabi, "Geçen seneden çok farklı oldu. Geçen sene (festival) daha az filmle, daha az izleyiciyle, daha az duyuruyla yapıldı ama yine de güzeldi. Bu sene daha güzel oldu. Tabii YTB'nin desteği vardı ve Sinema Genel Müdürlüğünün desteği vardı." ifadelerini kullandı.

400'ün üzerinde başvuru

Bu yıl festivalin gördüğü ilginin beklenenin çok üzerinde olduğunu belirten Moqarabi, "Çok kısa bir zamanda 400'den fazla başvuru aldık. Bir ay bile olmadı. Çok mutlu olduk tabii." dedi.

Gösterime seçilen filmlerin önemli bölümünün uluslararası öğrenciler tarafından hazırlandığını kaydeden Moqarabi, "Biz, 11 YTB öğrencisinin filmini gösterdik. Geri kalan kısmı yurt dışındaki uluslararası öğrencilerin başvurduğu filmlerdi." bilgisini paylaştı.

Moqarabi, festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kültürlerarası tanıtıma vesile olduğunu belirterek, "Türkiye'ye gelen öğrenciler, buradan aldıkları kültürü, dili ve değerleri kendi ülkelerine taşıyorlar. Bu, Türkiye'nin en büyük avantajı. Bir sürü öğrenci var. Her ülkeden var. Onlar kendi ülkelerine gittiğinde Türk kültürünü, dilini, her şeyi kendileriyle birlikte götürüyorlar." diye konuştu.

Sinemaya çocukluk tutkusuyla başladı

Afganistan'da tiyatro yönetmenliği eğitimi alan Vega Moqarabi, sinemaya ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını dile getirdi.

Moqarabi, "Çocukken filmlere, televizyona çok ilgi duyardım. Tiyatro okudum. Sonra Afganistan'da tiyatro yönetmenliği eğitimi aldım. Fotoğrafçı olarak da birçok yerde çalıştım. Film yönetmenliği de yaptım." dedi.

Türkiye'ye geldikten sonra da sinemayla bağının kopmadığını anlatan Moqarabi, "O tutku hala vardı. O yüzden dedim ki film çekme gibi bir imkan bulamıyorsam en azından eğitim üzerinden ilerleyeyim ve pratik derslerle diğer öğrencilere bu ortamı sağlayayım." ifadelerini kullandı.

Afgan mülteciyi anlatan uzun metraj filmi yolda

Sinemadaki üretkenliğini Türkiye'de de sürdüren Moqarabi, şimdiye dek 10'dan fazla kısa filmde yönetmenlik yaptığını, 20'nin üzerinde filmde de yapımcı olarak yer aldığını belirtti.

Kadınların sinema sektöründeki konumuna dair akademik çalışmalar da yürüttüğünü ifade eden genç yönetmen, "Kadınlarla ilgili projelerim var. Tez hatta kitap yazdım. Özellikle Afganistan'da sinema sektöründe kadın yönetmenlerin yükselişiyle ilgili araştırmalar yaptım." dedi.

Yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı film üzerinde çalıştığını belirten Moqarabi, "Bir Afgan mülteciyle ilgili ve gerçek hikayeden oluşan bir film. Şu anda post prodüksiyon aşamasında. İnşallah bitince Türkiye'de de gösterimini yapacağız." diye konuştu.

"Bir insan bir şey isterse mutlaka yapar"

Genç sinemacılara ilham vermek istediğini söyleyen Moqarabi, kendi hayatından yola çıkarak, "Benim öğrendiğim bir şey var. Bir insan bir şey isterse mutlaka yapar. Her şey sonra geliyor. Siz ilk adımı atın, ondan sonra her şey düzelecek. Benim için öyle oldu. Ben ilk adımı attım, gerisi çok kolay oldu." ifadelerini kullandı.

YTB'ye ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Moqarabi, festivalin bu noktaya gelmesinde kolektif çabanın önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Film Festivali, Kültür Sanat, Afganistan, istanbul, Festival, Yönetmen, Türkiye, Güncel, Sinema, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vega Moqarabi'nin Festivali Kültürleri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem’in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü 7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda
Bülent Ersoy’dan alışılmadık sahne Diva bu kez yerinde duramadı Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme Mourinho’nun kaderi belli oluyor Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho'nun kaderi belli oluyor
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’e kanca Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca
Bir ilki yaşattı Milli motosikletçi Deniz Öncü’den tarihi zafer Bir ilki yaşattı! Milli motosikletçi Deniz Öncü'den tarihi zafer
Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz talip ABD maçında tribünden izlediler Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Beyaz Saray’da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı’na omuz attı Beyaz Saray'da gerginlik: Elon Musk, Hazine Bakanı'na omuz attı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
09:00
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
17:39
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
17:32
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
17:32
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
17:18
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
17:09
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
17:04
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 12:38:17. #7.13#
SON DAKİKA: Vega Moqarabi'nin Festivali Kültürleri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.