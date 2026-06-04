Yeniden Refah Partili Bekin, Tutuklu Yerel Yöneticileri Ziyaret Talebinin Yanıtsız Kalmasını Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili Bekin, Tutuklu Yerel Yöneticileri Ziyaret Talebinin Yanıtsız Kalmasını Meclis Gündemine Taşıdı

04.06.2026 16:04  Güncelleme: 16:45
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Yeniden Refah Partili vekil Doğan Bekin, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan yerel yöneticileri ziyaret etmek için yaptığı başvuruların yanıtsız kalması üzerine Adalet Bakanı'na soru önergesi verdi.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan yerel yöneticileri ve siyasetçilerini ziyaret etmek amacıyla yaptığı izin başvurularının yanıtsız kalması üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkanının tutuklu bulunduğunu hatırlattı. TBMM çatısı altında 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptığını belirten Bekin, seçim bölgesi olması hasebiyle söz konusu cezaevinde tutuklu bulunan dönemin yerel yöneticilerini ziyaret edebilmek için yazılı olarak izin başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Son dönemlerde yaptığı izin başvurularına herhangi bir dönüş sağlanmadığını ve izin çıkmadığını ifade eden Bekin, Adalet Bakanlığı'ndaki yönetim değişimine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle Bakan ve Bakan bürokratlarının değişimi sonrasında söz konusu cezaevi için izin süreçleri hep cevapsız bırakılmıştır. Bugün İmralı'da Abdullah Öcalan, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Selahattin Demirtaş kesinleşmiş olan cezalarını çekerken bile birçok vekil tarafından sıklıkla ziyaret edilebilirken Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan dönemin yerel yöneticilerinin ziyaret için yaptığım izin başvurularımın sonuçsuz kalması kabul edilebilir değildir. Kaldı ki bu durum insan hakları ve eşitlik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır."

"ERBAKAN HOCAMIZ SİYASİ GÖRÜŞE BAKMAKSIZIN ZİYARETLERDE BULUNURDU"

Kendi siyasi çizgilerini ve geçmişteki uygulamaları hatırlatan Bekin, "Şunu da hatırlatmakta fayda görmekteyiz, bizim görüşümüz milli görüş olmakla beraber her görüşe de saygı gösterdiğimizi de ayrıca belirtmek isteriz. Merhum Erbakan Hocamız, geçmiş yıllarda dönemin tutuklu siyasetçilerinin siyasi görüşüne bakmaksızın cezaevinde ziyaretlerde bulunduğunu da tekrardan hatırlatmak gerekir" dedi.

Parti anlayışları ve dini inançları gereği herkese eşit mesafede olduklarını, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Bekin, "Örneğin geçmişte aynı siyasi fikri paylaşmadığımız merhum Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı sürecinde hastanede ziyaret eden milletvekili olduğum gibi, Ekrem İmamoğlu, Hasan Mutlu, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Ahmet Özer gibi dönemin yerel yöneticileri ile gazeteci yazar Fatih Altaylı'yı da cezaevinde ziyarette bulundum" ifadelerini kullandı.

Bekin, Adalet Bakanı Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

"Adalet Bakanlığı'nda yapılan görev değişiminden sonra söz konusu cezaevinde bulunan dönemin yerel yöneticileri ve siyasetçileri ile görüşme taleplerimize bakanlıktan hiçbir yanıt gelmemesinin gerekçesi nedir? 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak şu anda cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle görüşme yapabilmem için şahsıma ait hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır? Neden ziyarete izin verilmemektedir? Bakanlığınız döneminde Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan dönemin yerel yöneticileri ve siyasetçileri ile ilgili görüşme taleplerin kaçına olumlu kaçına olumsuz cevap verilmiştir?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Doğan Bekin, 3. Sayfa, Politika, Cezaevi, Marmara, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partili Bekin, Tutuklu Yerel Yöneticileri Ziyaret Talebinin Yanıtsız Kalmasını Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika

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