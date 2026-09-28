Vekil Özçağdaş, Farabi Lisesi'nde öğretmen saldırıda ölünce okullarda önlem istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vekil Özçağdaş, Farabi Lisesi'nde öğretmen saldırıda ölünce okullarda önlem istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vekil Özçağdaş, Farabi Lisesi\'nde öğretmen saldırıda ölünce okullarda önlem istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Suat Özçağdaş, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde bir öğretmenin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine okullarda önlem alınmasını istedi. Özçağdaş, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığını hatırlatarak yetkililere okullarda güvenlik çağrısı yaptı.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan okul saldırısına ilişkin, "Okullarda güvenliği sağlamak için daha neyi bekliyorsunuz? Daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybetmemiz gerekiyor? Yıllardır sunduğumuz önerileri reddedip her saldırının ardından mazeret üretmeyi bırakın. Gereken önlemleri derhal alın" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nde, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili'nin, okul bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Özçağdaş, şunları söyledi:

"Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmenimizi kaybettik. Ailesine, öğrencilerine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Daha birkaç gün önce Turgutlu'da 11 öğrencimiz yaralandı. Yusuf Tekin saldırının okulun içinde değil, yakınında gerçekleştiğini anlatarak sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Şimdi bir öğretmenimiz okul bahçesinde hayatını kaybetti. Bu kez ne diyeceksiniz? Okullarda güvenliği sağlamak için daha neyi bekliyorsunuz? Daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybetmemiz gerekiyor? Yıllardır sunduğumuz önerileri reddedip her saldırının ardından mazeret üretmeyi bırakın. Gereken önlemleri derhal alın."

Kaynak: ANKA
Anadolu LisesiSuat ÖzçağdaşMilletvekiliPolitikaGüvenlikOsmaniyeFarabiEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
“8 daire sattım“ diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı "8 daire sattım" diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:38:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Vekil Özçağdaş, Farabi Lisesi'nde öğretmen saldırıda ölünce okullarda önlem istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei