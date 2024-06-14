Veli-Der'den Müfredat ve Kıyafet Tepkisi: Çocuklarımızdan, Laik, Kamusal Eğitim Haklarından, Hayallerinden, Umutlarından Elinizi Çekin

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(İSTANBUL) - Kocaeli Gebze'de bir lisede öğrencilerin kıyafetlerinin "uygunsuz" bulunarak mezuniyet törenine alınmaması ve yeni müfredat Kartal'da protesto edildi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın kamusal eğitim hakkından sorumlu bakanlık eliyle, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz parçası olan mezuniyet törenlerine, yıl sonu etkinliklerine öğrencilerin katılımı engellendi. Laiklik karşıtı uygulamalar okullarda artık rutin dayatmalar haline geldi. Soruşturma sürecinin takipçisi olacağız. Çocuklarımızdan, laik, kamusal eğitim haklarından, hayallerinden, umutlarından elinizi çekin" denildi.

Kartal Meydanı'ndaki veli açıklamasında her eğitim öğretim yılında sorunların katlanarak arttığına, müfredat değişikliklerinden sınav sistemlerinde yapılan değişikliğe, eğitimin kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılıp metaya dönüştürülmesine, yasa yönetmelik değişikliklerinden protokollere, işbirliklerine, eşit, laik, parasız, kamusal eğitimin kalan son kırıntılarının yok edilmesine dikkat çekildi.

"Çocuklarımızın laik, kamusal eğitim hakkı için müfredat geri çekilmelidir"

Yeni müfredatın eleştirildiği açıklamada, "Öğretim programı hazırlanması bilim alanı olmasına rağmen yapılması gereken en temel basamaklar dahi izlenmeden müfredat hazırlanmıştır. Gerekçesi belirtilmemiş, pilot bölge uygulamaları yapılmamış, alanın özneleri öğretmenler, akademisyenler ve biz veliler yok sayılarak kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Müfredat, öğretim programımızın sarmal bir müfredat olduğu bilgisine dahi sahip olmayan kişiler tarafından hazırlanmıştır. 27 programdan ve binlerce sayfadan oluşan müfredatın askı süreci on gün gibi kısa bir süreye sığdırılmış, 60 bini aşkın görüşün değerlendirilip değerlendirilmediğine dair kamuoyuna en ufak bilgi dahi verilmemiştir" denildi.

Açıklamada yeni müfredatla ilgili şu eleştirilerde bulunuldu:

"Müfredatta eğitim yerine maarif kelimesinin kullanılması siyasi, ideolojik bir tercihtir. Tüm derslerin bir değerle o değerlerin de dini kavramlarla eşleştirildiği fizikten matematiğe bütün derslerin din derslerine dönüştürüldüğü bir öğretim programı gerçeği ile karşı karşıyayız.

Maarif kelimesinde olduğu gibi müfredatın isminde Türkiye Yüzyılı kelimelerinin kullanılması da siyasi bir tercihtir. Bir partinin sloganı müfredata isim olarak verilmiştir. Hem içerik hem müfredatın ismiyle bu program çocukların üstün yararını esas alan bir öğretim programı değil bir partinin yararını, çıkarını esas alan bir parti programıdır. Müfredattaki yeni bir insan, devlet, toplum tahayyülüne uygun öğrenci profili ifadesi ile siyasi iktidar politik ihtiyaçlarına uygun bir öğrenci profilini yeni rejime uygun bir şekilde hayata geçireceğini açıkça söylüyor"

"Müfredatla uyumlu MEB Genelgesi ile çocuklarımızın mezuniyet kıyafetleri yasaklanıyor"

Gebze'de öğrencilerin mezuniyet törenine alınmamasına da dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mezuniyet törenleri yıl sonu etkinlikleri çocuklarımızın yaşamı boyunca unutamayacakları en özel günleri iken okul idaresi nedeniyle kıyafetleri gerekçe gösterilerek Gebze'de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde öğrenciler okula, mezuniyet törenlerine alınmadı. Gerekçe ise 30 Mayıs 2024 tarihli MEB genelgesi oldu. MEB tüm okullara kılık kıyafet denetimi de dahil milli manevi değerlerimize, milli kültürümüze uygun olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi gerektiği uyarılı genelge gönderdi. Çocuklarımızın kamusal eğitim hakkından sorumlu bakanlık eliyle, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz parçası olan mezuniyet törenlerine, yıl sonu etkinliklerine öğrencilerin katılımı engellendi. Laiklik karşıtı uygulamalar okullarda artık rutin dayatmalar haline geldi. Valilik tarafından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bugüne kadar karma eğitim karşıtı uygulamalar başta olmak üzere kamuoyunun tepkisi sonucu soruşturma başlatmak zorunda kalanlar bu soruşturmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmadı. Hatta soruşturma geçiren kişiler sonrasında ödüllendirildi. Soruşturma sürecinin takipçisi olacağız. Çocuklarımızdan, laik, kamusal eğitim haklarından, hayallerinden, umutlarından elinizi çekin."

"İki milyonu aşkın çocuk, çocuk işçi haline getirildi"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de desteklediği Veli-Der açıklamasında okul öncesi Kur'an kursları ile dini eğitimin 4 yaşa düşürülmesi de anımsatılarak, "Okul öncesi eğitim tüm çocuklar için ücretsiz, eşit, laik ve kamusal olmaladır" denildi. Açıklamada son dönemde yaşananların özetlendiği bölümde öne çıkan bazı başlıklar ise şöyle:

- MESEM'ler dışında da iki milyonu aşkın çocuk, çocuk işçi haline getirildi, yoksul aile çocukları okuldan koparıldı.

- Son 1 yılda sadece MESEM'lerde 9 çocuk iş cinayetinde yaşamını kaybetti.

- Öğretmenlerin yoksulluk sınırının üstünde eşit işe, eşit ücret, eşit haklar, kadrolu, güvenceli istihdam talepleri yok sayıldı.

Memleketimiz tarihinde görülmemiş boyutta okul terki yaşandı, 2 milyonu aşkın çocuk örgün eğitim dışında kaldı

- 1998'de eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe yüzde 30,03 iken bu oran son 20 yıl süresince düşürüldü. 2024 bütçesinde MEB bütçesinin merkezi bütçe içindeki oranı yüzde 9,8'e kadar geriledi.

Açıklamada, ücretsiz okul yemeğinin çocuklar için bir hak olduğu anımsatıldı, ÇEDES başta olmak üzere benzeri protokol ve işbirliklerinin sonlandırılması, deprem bölgesindeki tüm çocuklara burs verilmesi ve okullara geri dönüşlerinin sağlanması da istendi.