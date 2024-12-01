Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "özel bir ziyaret" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın "özel bir ziyaret" için BAE'ye gittiği belirtildi.
Haberde, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Veliaht Prens BAE'ye Özel Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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