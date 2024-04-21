Velilerin zor imtihanı: Bu kez 23 Nisan'da veliler çalacak, öğrenciler dinleyecek - Son Dakika
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Velilerin zor imtihanı: Bu kez 23 Nisan'da veliler çalacak, öğrenciler dinleyecek

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Denizli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alışılagelmişin aksine velilerden oluşacak bando takımının çalacağı marşları bu kez öğrenciler dinleyecek. Velilerin özverili çalışması, bayram ruhunu daha da güçlendirirken; çocukların da bu sürece aktif olarak dahil olması renkli görüntüler oluşturuyor.

21.04.2024 11:31
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Velilerin zor imtihanı: Bu kez 23 Nisan'da veliler çalacak, öğrenciler dinleyecek

DENİZLİ - Denizli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alışılagelmişin aksine velilerden oluşacak bando takımının çalacağı marşları bu kez öğrenciler dinleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı günler kala, Denizli'de özel bir hazırlık dikkat çekiyor. Sıra dışı bir kutlama planlayan Pamukkale Hacı İbrahim Demireren İlkokulu'nda öğrencilerden oluşması gereken bando takımı, bu kez gönüllü velilerden kuruldu.

Bando trampet takımını alan anne ve babalar, öğrencilerin izlediği bir ortamda çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Okul bahçesinde devam eden çalışmalarda velilerin müzik aletlerini hatasız bir şekilde çalma gayretleri, öğrenciler tarafından ilgiyle izleniyor. Velilerin özverili çalışması, bayram ruhunu daha da güçlendirirken; çocukların da bu sürece aktif olarak dahil olması renkli görüntüler oluşturuyor. Okul öğretmenlerinden Sedat Arıkan tarafından proje edilen bu fikirde birleşen veliler, 23 Nisan'da Denizli sokaklarında Türk bayraklı tişörtlerini de giyip bando gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Veliler anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu yaşarken, çocukları ise eksiklerini gidermek için hummalı bir çalışma yapan anne babalarını gururla izliyor.

Velilerin uyum içinde çalıştığını söyleyen bando takımının eğiticisi Halil İbrahim Yılmaz, "Bu proje bana iletildiğinde ben de memnuniyetle karşıladım. Velilerimize bu fikri ilettik. Bu konuda velilerimizle görüşme yaptık, onlar da kabul ettiler. Sağ olsunlar çalışmalara başladık. 2 haftadır çalışıyoruz. Biraz amatör bir grubuz ama olsun önemli olan bu milli bayramımızı çocuk bayramımızı en iyi şekilde coşkulu bir şekilde kutlayabilmek. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Bayramda çocuklarımız için büyük bir sevinç kaynağı sürpriz olacak. Mahallemizde bando ekibiyle yürüyüş yapacağız. Mahallemizdeki insanlar için de değişik bir deneyim olacak" dedi.

"Geçmişimize döndük"

"Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böyle bir etkinlikle veli olarak bulunmaktan büyük onur duyuyoruz" diyen öğrenci velisi Emine Atmaca ise şöyle konuştu:

"Geçmişime dönmüş olduk. Bu vesileyle kızıma da örnek olmak istedim. Geçmişte zaten trampette çalmıştım. Majör de olmuştum tekrardan bu gururu yaşamaktan mutluluk duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğretmenimizin organizasyonunda tüm velilerle birlikte gönüllü velilerle birlikte böyle bir program hazırlamaya karar verdik çok da eğlenceli geçiyor farklı bir organizasyon olacak mutluyuz"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Velilerin zor imtihanı: Bu kez 23 Nisan'da veliler çalacak, öğrenciler dinleyecek - Son Dakika

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