Venedik'teki Regata Storica tekne yarışı renkli görüntülere sahne oldu
İtalya'nın Venedik kentinde tarihi Regata Storica tekne yarışı Büyük Kanal'da gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen etkinlik, geleneksel tekne geçidi ve kürek yarışıyla renkli görüntülere sahne oldu.
VENEDİK, 7 Eylül (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentindeki Büyük Kanal'da, tarihi Regata Storica tekne yarışı gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen etkinlik, geleneksel tekne geçidi ve kürek yarışıyla renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: Xinhua
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