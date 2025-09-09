Gerilim tırmanıyor! Venezuela'dan ABD'ye savaş çıkaracak suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gerilim tırmanıyor! Venezuela'dan ABD'ye savaş çıkaracak suçlama

Gerilim tırmanıyor! Venezuela\'dan ABD\'ye savaş çıkaracak suçlama
09.09.2025 05:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkezi bir ülke olduğunu ve bu ticaretten elde edilen kazancın yaklaşık yüzde 85'inin ABD'de kaldığını öne sürdü.

Devlet televizyonu VTV'deki basın toplantısında konuşan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan ABD'yi hedef aldı. Rodriguez, ABD'nin yasa dışı uyuşturucu ticaretinde merkezi bir ülke olduğunu ve kazancın yaklaşık yüzde 85'inin ABD'de kaldığını savunarak, "ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli, buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur" dedi.

"AMAÇLARI SALDIRIP REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK"

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını da eleştiren Rodriguez, şunları kaydetti: "Bu konuda çok fazla ikiyüzlülük ve siyasi araçsallaştırma var. Amaç saldırmak ve rejim değişikliği hedeflemektir. Bu adım çılgınlık ve tehlikeli bir gösteridir. Kokainin ana rotası Pasifik'tir. Kolombiya'da üretilen toplam kokainin yüzde 87'si buradan çıkıyor. ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik'e gitmeliler yoksa kokain ABD'ye ulaşır."

Gerilim tırmanıyor! Venezuela'dan ABD'ye savaş çıkaracak suçlama
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez.

"ÜLKEMİZİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayarak, "Amaçları ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal zenginliklerini ele geçirmek." değerlendirmesinde bulundu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu Ticareti, Delcy Rodriguez, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gerilim tırmanıyor! Venezuela'dan ABD'ye savaş çıkaracak suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
Montella’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek Yeni bariyerler getirildi CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi
Venezuela’dan ABD’ye rest Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi
Neye uğradığını şaşırdı Lamine Yamal’a Konya’da büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

01:19
Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL’ye yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL'ye yükseltildi
23:05
Köpeğe resmen işkence etti İşte tepki çeken o görüntüler
Köpeğe resmen işkence etti! İşte tepki çeken o görüntüler
22:41
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor
22:40
CAFA Uluslar Kupası’nda şampiyon belli oldu
CAFA Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oldu
21:33
Cephede günlük tutup tek tek yazmış İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı
20:08
Fransa’da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 07:38:25. #7.11#
SON DAKİKA: Gerilim tırmanıyor! Venezuela'dan ABD'ye savaş çıkaracak suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.