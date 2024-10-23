Venezuela BRICS TV ile Anlaşma İmzaladı

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KARAKAS, 23 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Televizyonu (VTV) ve Karakas merkezli haber ağı Telesur, Salı günü Rusya'nın Kazan kentinde BRICS TV ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez, devlete ait VTV'ye yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Venezuela'daki iki kanalın, BRICS ülkeleri ve ortaklarından haberler yayımlayan BRICS TV'nin bir parçası olmasını sağlayan "büyük bir adım" olduğunu belirtti.

"Faydalı olacağına inandığımız bir platformda yer almaktan heyecan duyuyoruz" diyen Nanez, bir başka Venezuela kanalı olan VIVE TV'nin de yakında işbirliği anlaşmasının bir parçası olacağını söyledi.

Bakan, "BRICS TV sayesinde Venezuela'nın gerçek yüzü, manzaralarımızın güzelliği, kültürümüzün zenginliği daha fazla görülebilecek, duyulabilecek ve anlaşılabilecek" ifadelerini kullandı.

Nanez, "Kültürel entegrasyon olmazsa, ekonomik ve siyasi entegrasyon da olamaz" dedi.

Bakan, "Büyük BRICS TV ailesinin" tek amacının uluslararası iletişimi demokratik hale getirmek olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez başkanlığındaki Venezuela hükümet heyeti, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek 16. BRICS Zirvesine katılmak üzere Kazan'da bulunuyor.