Venezuela'da ABD'li Gönüllüler Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'da ABD'li Gönüllüler Sınır Dışı Edildi

02.07.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem sonrası arama kurtarmak için gönüllü gelen iki ABD vatandaşı vizesiz oldukları gerekçesiyle geri gönderildi.

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmak amacıyla ülkeye gelen iki ABD vatandaşı, vizeleri olmadığı gerekçesiyle havalimanından geri gönderildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ABD vatandaşları Brandon Matthew ve Bordon Eduard, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak destek vermek amacıyla Panama üzerinden uçakla Venezuela'nın Barquisimeto'daki Jacinto Lara Uluslararası Havalimanı'na indi.

Göçmenlik Bürosu (SAIME) yetkilileri, vizesiz olduklarını gerekçe göstererek ülkeye girişine izin vermedikleri 2 ABD vatandaşını Panama'ya geri gönderdi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak istediklerini beyan etmelerine rağmen giriş için yasal zorunluluk olan vizeleri bulunmadığı tespit edildi.

Sınır dışı edilen ABD vatandaşlarının uçağa bindirildikleri esnada pistte görevli havalimanı personeli tarafından alkışlarla protesto edildiği öne sürüldü.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da ABD'li Gönüllüler Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı
7 kez paçayı kurtaran kadın 8’inci çocuğuna hamileyken yakalandı 7 kez paçayı kurtaran kadın 8'inci çocuğuna hamileyken yakalandı
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Trabzon’da denize giren adam boğuldu Trabzon'da denize giren adam boğuldu
Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor
Balayı dönüşü acı olay Yardıma koşmuştu, feci şekilde can verdi Balayı dönüşü acı olay! Yardıma koşmuştu, feci şekilde can verdi

08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
08:33
Cep telefonlarında yeni dönem Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
08:27
ABD’de dehşet evi 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı
08:22
Bunlar nasıl çocuk Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
08:06
İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi
İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi
06:56
Tacizci kadın İstanbul’u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 09:33:16. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'da ABD'li Gönüllüler Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.