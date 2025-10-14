Venezuela'da Altın Madeni Çöktü - Son Dakika
Venezuela'da Altın Madeni Çöktü

14.10.2025 10:33
El Callao'da yaşanan çökmede 14 işçi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao kentinde bulunanaltın madeni çöktü.

14 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma ekipleri, ilk belirlemelere göre 14 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek, maden kuyularındaki suların tahliye edilmesinin ardından, göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Ekipler, kurtarma çalışmalarında diğer madencilerin ifadelerinden yararlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

