Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao kentinde bulunanaltın madeni çöktü.
Arama kurtarma ekipleri, ilk belirlemelere göre 14 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek, maden kuyularındaki suların tahliye edilmesinin ardından, göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını aktardı.
Ekipler, kurtarma çalışmalarında diğer madencilerin ifadelerinden yararlandıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'da Altın Madeni Çöktü - Son Dakika
