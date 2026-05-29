Venezuela'da Diyalog Çağrısı

29.05.2026 08:21
Muhalefet lideri Machado, demokrasi için Rodriguez hükümetine ABD arabuluculuğunda diyalog çağrısı yaptı.

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, "demokrasiyi yeniden tesis etmek" amacıyla Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine ABD arabuluculuğunda diyalog çağrısı yaptı.

Muhalefet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı bildiride Rodriguez hükümetine "gerekli uluslararası gözlemcilerin katılımıyla özgür, şeffaf ve egemen" devlet başkanlığı seçimi düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bildiride, Rodriguez hükümetine ABD arabuluculuğunda diyalog çağrısı yapıldığı ve demokrasinin yeniden tesisinin talep edildiği belirtildi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) lağvedilmesi gerektiğinin altı çizilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte ilerleme iradesini ortaya koyacak ve olumlu bir siyasi atmosferin oluşmasına katkı sağlayacak güven artırıcı adımların atılması gerekmektedir. Bu adımlar arasında hem sivil hem de askeri tüm siyasi tutukluların tamamen serbest bırakılması ve sürgündeki isimlerin ülkeye güvenli bir şekilde geri dönmesinin garanti altına alınması yer almaktadır."

Ulusal uzlaşının önemine işaret edilen bildiride, "Baskıcı aygıtlar ile yasa dışı veya terörist silahlı grupların lağvedilmesi de dahil olmak üzere, sivil ve siyasi alanın normalleştirilmesi şarttır. Öte yandan, vatandaşlar, demokratik partiler ve hareketler, meslek odaları, sendikalar, kiliseler, üniversiteler, üretici sektörler, sivil toplum kuruluşları, gençler, kadınlar ile ülke içindeki ve dışındaki tüm Venezuelalıların katılımıyla cumhuriyetin yeniden tesisi için büyük bir ulusal uzlaşı inşa edilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Amerika kıtasının özgür, müreffeh ve egemen ülkelerden oluşan güçlü yapıya kavuşması için tarihi bir fırsat bulunduğu belirtilerek, ülkenin cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

Muhalefetin ABD'nin Venezuela için hazırladığı üç aşamalı "istikrar, toparlanma ve geçiş" planına destek verdiği kaydedilen bildiride, Washington yönetiminin sürece verdiği desteğe işaret edildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Machado, 22 Mayıs'ta Panama'da düzenlediği basın toplantısında, "adil ve özgür" seçim yapılması halinde devlet başkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sivil Toplum, Demokrasi, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

