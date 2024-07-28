Venezuela'da Halk Yeni Devlet Başkanını Belirlemek İçin Oy Kullanıyor - Son Dakika
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Venezuela'da Halk Yeni Devlet Başkanını Belirlemek İçin Oy Kullanıyor

Venezuela'da 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 2025-2031 döneminde görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Seçimde 10 aday yarışırken, güvenliği sağlamak için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi. Seçim sonucunda zafer kazanan aday, 10 Ocak 2025'te yeni devlet başkanı olarak göreve başlayacak.

28.07.2024 13:03
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Venezuela'da halk, 2025-2031 döneminde görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Venezuela'da 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 15 bin 767 merkezde yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Adayların isimlerinin yer aldığı makinelerde tercihlerini yapan seçmen, tercihinin çıktısını makineden alıp sandığa atacak.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

Venezuela'da 10 adayın katılacağı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

Diğer adayların Benjamin Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martinez, Jose Brito, Claudio Fermin, Javier Bertucci ve Enrique Martinez olduğu belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülke genelinde seçimlerin güvenliğini sağlamak için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi.

10 yıl sonra tüm partiler katılıyor

Devlet başkanı adaylarından Gonzalez'in seçimi kazanması durumunda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) 25 yıllık yönetimi son bulacak.

Maduro ise devlet başkanı seçimini kazanması halinde üçüncü kez bu görevi yürütecek. Venezuela'da 10 yıl sonra ilk kez tüm muhalefet partileri seçimi boykot etmeme kararı aldı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, Venezuela'daki seçimlere gözlemci gönderdi.

Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.???????

Kaynak: AA

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