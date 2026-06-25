Venezuela'da İki Büyük Deprem: 32 Ölü, 700 Yaralı - Son Dakika
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Venezuela'da İki Büyük Deprem: 32 Ölü, 700 Yaralı

Venezuela\'da İki Büyük Deprem: 32 Ölü, 700 Yaralı
25.06.2026 09:52
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Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı.

KARAKAS, 25 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'da çarşamba gecesi kısa aralıklarla meydana gelen iki büyük depremde en az 32 kişi hayatını kaybederken, 700 kişi yaralandı. Sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edilen ülkede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülkenin orta kıyı şeridinde yer alan ve başkent Karakas'a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nın yapısal hasar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, havalimanının ana çatısının bir kısmının çöktüğü bildirilmişti.

Karakas yakınlarındaki Miranda eyaletine bağlı Chacao Belediye Başkanı Gustavo Duque, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirde iki binanın çöktüğünü ve 18 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti.

Duque, 500'den fazla görevlinin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin bildirdiğine göre, çarşamba günü yerel saatle 22.04'te başkent Karakas'ın yaklaşık 160 kilometre batısındaki Moron sahil kasabası yakınlarında yaklaşık bir dakika arayla 7,1 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi.

Merkez, 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte meydana gelen depremlerin yıkıcı etkisinin yüksek olabileceği ve çok sayıda can kaybına ve geniş çaplı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuela'da İki Büyük Deprem: 32 Ölü, 700 Yaralı - Son Dakika

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