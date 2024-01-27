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Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maria Corina Machado ve Henrique Capriles'in siyasi yasak cezasını onadı - Son Dakika
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Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maria Corina Machado ve Henrique Capriles'in siyasi yasak cezasını onadı

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), eski milletvekili Maria Corina Machado ve Henrique Capriles'in 15 yıl siyasi yasak cezasını onadı. TSJ, Machado'nun muhalif lider Juan Guaido'nun yolsuzluk planına katıldığı suçlamasını göstererek kararını verdi. Machado, bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefet adına yarışamayacak. Ayrıca TSJ, Henrique Capriles'in tüm kamu görevlerinden men edilmesi kararını da onayladı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maria Corina Machado ve Henrique Capriles\'in siyasi yasak cezasını onadı
27.01.2024 - 05:29,
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Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), eski milletvekili Maria Corina Machado ve Henrique Capriles'in 15 yıl siyasi yasak cezasını onadı.

TSJ, karara gerçekçe olarak, Machado'nun, eski Ulusal Meclis Başkanı (AN) ve muhalif lider Juan Guaido'nun yaptığı iddia edilen "yolsuzluk planına katıldığı" suçlamasını gösterdi.

Siyaseten 15 yıl men cezası alan Machado, TSJ'nin kararına göre, bu yıl yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefet adına yarışamayacak.

Machado, kısa süre önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "özgür ve adil" seçimler için her şeyi yapacaklarını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisiyle "müzakere etmek zorunda kalacağını" ifade etmişti.

TSJ, ayrıca Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Henrique Capriles hakkında 15 yıla kadar "tüm kamu görevlerinden men edilmesi" yönünde verilen kararı da onayladı.

Yüksek Mahkeme, Capriles'in, "Miranda Valisi olduğu dönemde idari usulsüzlüklere karışmasını" gerçekçe gösterdi.

Muhalif Capriles, 2013'teki seçimlerde Maduro karşısında yarışmış ancak başarılı olamamıştı.

Venezuela'da, muhalefetin devlet başkanı adayı Machado olmuştu

Venezuela'da, bu yıl yapılması beklenen devlet başkanı seçimleri öncesinde muhalefet partilerince gerçekleştirilen ön seçimlerde, adaylık yarışını eski milletvekili Machado'nun kazandığı bildirilmişti.

Ulusal Birincil Komisyon'dan (CNP) yapılan açıklamada, 22 Ekim'de 10 muhalif adayın katıldığı ön seçimlerde, hakkında 15 yıl siyasi yasak kararı bulunan Machado, sayılan oyların yüzde 92'sini almıştı.

Soruşturma

Venezuela Mali İşler Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında, Machado'nun, Venezuela'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vererek, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirmişti.

Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında 11 ay önce ara verilen diyaloğun yeniden başlamasının ardından taraflar, 18 Ekim'de, seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD yönetimi ise Venezuela'da hükümet ile muhalefetin seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.

Kaynak: AA
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