Venezuela'da Özel Ekonomik Bölgeler Forumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Venezuela'da Özel Ekonomik Bölgeler Forumu Başladı

25. Dünya Özel Ekonomik Bölgeler Forumu, Delcy Rodriguez'in katılımıyla Caracas'ta açıldı.

13.12.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da, 25. Dünya Özel Ekonomik Bölgeler Forumu, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in katılımıyla başladı.

Başkent Caracas'ta Teresa Carreno Tiyatrosu'ndaki forumun açılışında konuşan Rodriguez, bu forumun, Çin dışında ilk kez Venezuela'da organize edildiğine dikkati çekti.

Rodriguez, Çin'in büyüme modelinden alınan önemli derslerden birinin, insan kaynağının eğitimine odaklanmak ve büyümeyi insanların yararına sağlamak olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim kampanyasının önemli vaatlerinden birini yerine getirmek istediklerini belirten Rodriguez, "Venezuela'nın ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçası olarak özel ekonomik bölgeler yeni fırsatlar sunuyor. Bu bölgelerde, vergi ve mali açıdan sağlanan kolaylıklar sayesinde Venezuela'nın belirli bölgelerinin ekonomik kalkınması desteklenecek." dedi.

Rodriguez, Çin'in büyüme modeline dikkati çekerek, "Ekonomik kalkınmanın insanların mutluluğunu hedeflemesi gerekiyor. Çin'in büyüme modeli, insan kaynağına, eğitime, yeniliğe, bilim ve teknolojiye odaklanıyor. Başkan Maduro'nun bu stratejileri, özellikle Batı'nın kolonizasyon etkilerini kırarak bağımsız kalkınmayı hedefliyor." diye konuştu.

Foruma katılanlar arasında Shenzhen Özel Ekonomik Bölgeler Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Tao Yitao ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Uluslararası Online Eğitim Enstitüsü Genel Sekreteri Li Ming de yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Delcy Rodriguez, Venezuela, Politika, Caracas, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Özel Ekonomik Bölgeler Forumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:00 Ankara’daki Suriye zirvesinde Erdoğan’ın mesajı çok net: Asla müsaade etmeyeceğiz Ankara'daki Suriye zirvesinde Erdoğan'ın mesajı çok net: Asla müsaade etmeyeceğiz
00:20 TBMM’de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz
23:40 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Rusya ile Suriye’deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 05:02:38. #1.11#
SON DAKİKA: Venezuela'da Özel Ekonomik Bölgeler Forumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.