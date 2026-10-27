Venezuela'da Rodriguez'den Machado'nun 10 ay sonraki dönüşüne 'şov' eleştirisi geldi - Son Dakika
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Venezuela'da Rodriguez'den Machado'nun 10 ay sonraki dönüşüne 'şov' eleştirisi geldi

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Machado'nun 10 ay sonra ülkeye dönüşünü 'şov' olarak niteledi ve bu şovdan kaçınılabileceğini söyledi. Machado'nun ekibi ise ABD'nin teşvik ettiği geçiş sürecinde ilerleme için Rodriguez ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, muhalif lider Maria Corina Machado'nun ülkeye dönüşüne ilişkin, "Bu şovdan kaçınılabilirdi, havalimanları orada duruyor." ifadesini kullandı.

Başkent Caracas'taki Dr. Carlos Arvelo Askeri Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğin ardından basına konuşan Rodriguez, Machado'nun 10 ay sonra Venezuela'ya dönüşüne ilişkin konuştu.

Rodriguez, muhaliflerden ciddi siyaset yapmaları çağrısında bulunarak, "Bu şovdan kaçınılabilirdi, havalimanları orada duruyor. Venezuela'da siyasi zulüm yok, ailemle birlikte ben siyasi zulme uğradım." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı reformunu hatırlatan Rodriguez, şunları kaydetti:

"Yargı, Venezuela'da bağımsız, şeffaf ve her şeyden önemlisi yoksulluğun suç sayılmadığı bir adalet sisteminin tesisi için üzerinde çalışılan bir konudur. Umarım (Machado) pişmanlık ve hatadan dönme olur da ülkeye faydalı bir katkı sağlar. (Machado ile diyalog olasılığı) Bunun acemi ve deneyimsiz yaklaşımlardan uzak, yüksek tecrübe gerektiren bir süreç olduğunu düşünüyorum. Venezuela, sorunları aşmak için derin bir birikime ihtiyaç duymaktadır."

Öte yandan Machado'nun iletişim koordinatörü Claudia Macero, özel bir internet sitesine yaptığı açıklamada, muhalif liderin Venezuela'ya dönmesinin ardından ABD'nin teşvik ettiği geçiş sürecinde ilerleme sağlamak amacıyla Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Macero, "Kendisi (Machado) yalnızca Delcy ile değil, net bir gündem çerçevesinde ve ülkenin gözü önünde görüşmesi gereken herkesle bir araya gelmeye hazır olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak yalnızca ABD değil, mevcut yönetim ve tüm Venezuela halkı da bu sürecin başarıya ulaşmasının tek güvencesinin kendisi olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Machado'nun Venezuela'ya hangi güzergahı izleyerek döndüğü ve dönüş koşulları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Machado'nun Venezuela'ya dönüşü

Venezuelalı muhalif lider Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine 25 Ekim'de geri dönmüştü. Machado, Caracas'a konvoy eşliğinde ulaşarak destekçileri tarafından karşılanmıştı.

Muhalif liderin ekibi, geçen ay yaptığı açıklamada, Machado'nun ülkeye dönüş girişimlerinin hava ve deniz ulaşımındaki engellemeler nedeniyle en az 7 kez sekteye uğradığını duyurmuştu.

Yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine dönen Machado hakkındaki hukuki belirsizlik ve tutuklanma riski devam ediyor.

Caracas Terör Mahkemeleri tarafından "terörizm" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla hakkında gıyabi yakalama kararı çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Machado'nun dönüşüne ilişkin sorular gazeteciler tarafından yöneltildiğinde, "Bu konuda bir bilgim yok ama onun çok iyi bir kadın olduğunu düşünüyorum. Bana Nobel Ödülü'nü verdi, başka ne diyebilirim ki? Güvende olmasını umuyorum." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA
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