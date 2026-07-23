Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 5,398'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 5,398'e Yükseldi

23.07.2026 05:09
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerdeki can kaybı arttı, yaralı sayısı 16,740 oldu.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 398'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 52 artarak 5 bin 398'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Deprem bölgelerinde halen 30 bini gönüllü olmak üzere 60 bini aşkın kişinin görev yaptığını belirten Rodriguez, afetzedeler için insani yardım malzemeleri ve temiz su dağıtımının kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran'dan bu yana bölgede toplam 1463 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan "Venezuela Depremi Kayıpları (Desaparecidos Terremoto Venezuela)" adlı sivil girişimin internet sitesinde, şu ana kadar 30 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldığı bilgisi yer aldı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Venezuela, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremlerde Ölü Sayısı 5,398'e Yükseldi - Son Dakika

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