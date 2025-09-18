Venezuela'dan 'Egemen Karayip 200' Tatbikatı - Son Dakika
Venezuela'dan 'Egemen Karayip 200' Tatbikatı

18.09.2025 05:19
Venezuela, Karayip Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek. 2500 asker ve çeşitli zırhlı araçlar katılacak.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'ndeki ülkeye ait Orchila Adası'nda "Egemen Karayip 200" (Caribe Soberono 200) askeri tatbikatın düzenleneceğini duyurdu.

Lopez, devlet televizyonu VTV'deki açıklamasında, Karayip Denizi'ndeki söz konusu tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla askerin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapılacak olan Egemen Karayip 200 tatbikatına, farklı sınıflardan 12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronların katılacağını dile getiren Lopez, Karayip Denizi'nde olası silahlı çatışma ihtimaline karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" söyledi.

Lopez, ABD ile Karayipler bölgesinde yaşanan gerilime değinerek, "Bu özel dönemde, çabalarımızı ikiye katlamalıyız, operasyonel hazırlığımızı arttırmalıyız, denizde silahlı bir çatışma senaryosuna karşı hazır olmalıyız. ve biz bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen botun vurulması

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi hedef aldı.

Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurdukları açıklamasına cevap verdi.

ABD'nin bir balıkçı teknesine "yasa dışı" ve "düşmanca" müdahale ettiğini savunan Cabello, bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) taşıyacaklarını söyledi.

Cabello, ABD'nin "orantısız" ve "egemenlik ihlali" anlamına gelen saldırılar yaptığını öne sürerek, "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezuela'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu, Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
