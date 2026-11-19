KARAKAS, 19 Kasım (Xinhua) -- Venezuela ve ABD, 20 yılı aşkın süre önce kesilen askeri işbirliğini yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı.

Venezuela'nın devlete ait Venezolana de Television kanalının haberine göre, çarşamba günü Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konuk ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, askeri işbirliğine ilişkin önemli bir anlaşma imzaladı.

Habere göre iki taraf, ikili işbirliği çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren konuları da ele aldı.

Rodriguez, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin askeri eğitim ve teçhizat modernizasyonunu kapsadığını söyledi.

Hegseth ise anlaşmanın iki tarafa, iki ülkeyi tehdit eden terörist ve suçlularla mücadele etme olanağı sağlayacağını belirtti.

2005 yılında eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 1951'den itibaren yürürlükte olan ortaklığı sona erdirmesiyle iki ülke arasındaki askeri işbirliği kesilmişti.

Chavez, Washington'ı Venezuela'nın içişlerine müdahale etmekle, ABD kurumlarını ise Venezuela ordusunu ideolojik olarak etki altına almaya çalışmakla suçlamıştı.