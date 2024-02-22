Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 72 yıllık teleferikler turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi'ne çıkarıyor - Son Dakika
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Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 72 yıllık teleferikler turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi'ne çıkarıyor

Venezuela\'nın başkenti Karakas\'ta 72 yıllık teleferikler turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi\'ne çıkarıyor

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan 72 yıllık teleferikler, turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi'ne taşıyor. 1952 yılında inşa edilen ve 1980'lere kadar hizmet veren teleferik sistemi, 2010 yılında modernize edildi. Bu sistem sayesinde, toplu taşıma araçlarıyla ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerinde yaşayanlar da kent merkezine ulaşabiliyor. Teleferik hattı, Karakas merkezi ile Avila Tepesi arasında hizmet veriyor ve ziyaretçilere şehri tepeden görmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca turistler, Avila Tepesi'ne minibüslerle de çıkabiliyor ve zirvede bulunan büfelerde temiz havanın tadını çıkarabiliyorlar. Teleferikler, yeşil bitki örtüsünün seyri eşliğinde ziyaretçileri 20 dakikada merkeze indiriyor ve yağmurlu havalarda dışında gün boyu hizmet veriyor.

22.02.2024 11:17
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Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 72 yıllık teleferikler, turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi'ne çıkarıyor.

Çevresi ormanlarla kaplı Karakas'ta 1952'de inşa edilen, 1980'lere kadar hizmette kalan, Avila Tepesi'ni çevredeki mahallelere bağlayan teleferik sistemi, 2010'da modernize edildi.

Toplu taşıma araçlarıyla erişimin mümkün olmadığı yerleşim yerlerinde yaşayanları kent merkezine ulaşımı bu sistemle mümkün hale geliyor.

Beş istasyon ve iki bölümden oluşan teleferik hattının birinci bölümü, 1000 rakımlı Karakas merkez ile 2 bin 100 rakımlı Avila Tepesi arasında hizmet veriyor.

İkinci bölümünde ise Avila Tepesi ile Macuto El Cojo bölgesi arasında hizmet veren teleferik sisteminde 144 kabin bulunuyor. Toplam 4 bin 813 metre uzunluğundaki hat, Karakas'ı ziyaret edenlerin şehri tepeden görmesine olanak sağlıyor.

Turistler, Avila Tepesi'ne 10 kişilik yarı açık minibüslerle dar dağ yollarından da çıkabiliyor.

Başkentin seyir terası Avila Tepesi'ne çıkan turistler, şehri izlemenin yanı sıra zirveye kurulan büfeler ve oturma alanlarında temiz havanın tadını çıkarıyor.

Teleferikler, ziyaretçileri 20 dakikada tepeden yeşil bitki örtüsünün seyri eşliğinde merkeze indiriyor.

Erişimi olmayan gecekondu bölgelerindeki yolcuları metro istasyonuna ulaştıran teleferikler, yağmurlu havalar hariç gün boyu hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 72 yıllık teleferikler turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi'ne çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 72 yıllık teleferikler turistleri şehrin seyir terası Avila Tepesi'ne çıkarıyor - Son Dakika
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