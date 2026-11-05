Venezuela ordusu Apure'de ELN kampına hava saldırısı yaptı, 23 üye etkisiz kılındı - Son Dakika
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Venezuela ordusu Apure'de ELN kampına hava saldırısı yaptı, 23 üye etkisiz kılındı

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Venezuela ordusu, ABD'nin istihbarat ve İHA desteğiyle Apure'de ELN'ye ait stratejik bir kampı havadan bombaladı ve 23 ELN üyesi etkisiz hale getirildi. Kampın kokain sevkiyatı ve lojistik koordinasyonunda kilit merkez olduğu belirtiliyor.

Venezuela ordusu, ABD'nin istihbarat ve İHA teknolojisi desteğiyle düzenlenen ortak operasyon kapsamında Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde terör örgütü ELN'ye ait stratejik bir kampı havadan bombaladı.

Ulusal basındaki habere göre, ekim sonunda Kolombiya sınırındaki Pedro Camejo kasabasına bağlı Buena Vista del Meta bölgesinde, ELN'ye ait stratejik bir kampa operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 ELN üyesi etkisiz hale getirildi.

Vurulan kampın, "örgütün kokain sevkiyatı ve lojistik koordinasyonu için kullandığı kilit bir merkez olduğu" değerlendiriliyor.

Basındaki haberlere göre, söz konusu operasyon, uzun süredir gergin olan Washington-Caracas ilişkilerinde, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda nadir görülen işbirliğine işaret ediyor.

Uzmanlar ve insan hakları savunucularına göre, bu operasyon, Venezuela ordusunun sınır bölgesindeki Kolombiyalı silahlı gruplara yönelik uzun yıllardır izlediği politikanın değişebileceğini gösteriyor.

Kaynak: AA
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