Venezuela ve İran İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştiren İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ile başkent Caracas'ta bir araya geldi.

Nasırzade'yi Miraflores Sarayı'nda ağırlayan Maduro, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu" toplantısına değindi.

Maduro, iki ülke çalışma komisyonlarının kapsamlı bir işbirliği haritası oluşturmak için mükemmel bir iş çıkardığını söyledi.

İran'ın dünyada yükselen güçlerden biri haline geldiğini vurgulayan Maduro, "Barış ve yeni bir dünya inşa etmek için kapsamlı bir ittifakımız var. Venezuela'nın doğal güzelliklerini tanıması için binlerce İranlı turisti güzel ülkemize bekliyoruz." dedi.

İran Savunma Bakanı ve Ortak Komisyon Eşbaşkanı Nasırzade de misafirperverliği için Maduro'ya teşekkür ederek, "Bu ortak komisyonun verebileceği en iyi mesaj, özgür halklar ve hükümetler arasındaki ittifak ve birliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jimenez, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Nasırzade ile yaptıkları toplantıya değindi. Jimenez, görüşmede, iki ülkenin telekomünikasyon ve yapay zekayı geliştirme konularına odaklandıklarını belirtti.

Venezuela Ulaştırma Halk Gücü Bakanı Ramon Velasquez ise en önemli başarılarından birinin Venezuela-İran Ekonomik Entegrasyon Odası'nın kurulması olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında stratejik işbirliği artıyor

İran ile vize muafiyeti, teknoloji transferi ve yapay zeka eğitimi alanlarında iki Mutabakat Zaptı imzalandığını belirten Velasquez, "Gelecek nesillerimizin eğitimine katkıda bulunma konusunda çok yüksek düzeyde işbirliği var." ifadesini kullandı.

Gün içerisinde Nasırzade, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği haritasının gözden geçirilmesi konuları ele alındı.