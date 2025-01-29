Venezuelalı Göçmenlere Koruma İptali

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski Başkan Joe Biden döneminde ülkedeki Venezuelalı göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü" uygulamasını iptal ettiğini bildirdi.

Noem, Fox News'de katıldığı programda, Venezuelalı göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'deki Venezuelalı göçmenlere de diğer göçmenlerle aynı sürecin uygulanacağını belirten Noem, bu kişilerin durumunun tek tek değerlendirileceğini ve ona göre hareket edileceğini söyledi.

Noem, Biden döneminde Venezuelalı göçmenlere "Geçici Koruma Statüsü" tanıyan uygulamanın süresinin uzatılmayacağını, daha önceki yönetimin kararlarının "ellerini bağlamasına" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Joe Biden döneminde başlatılan uygulama uyarınca, Venezuela'dan gelenlere 18 ay boyunca "Geçici Koruma Statüsü" verilmişti.

Biden döneminde doğal afet ya da askeri ihtilafın bulunduğu ülkelerden gelenlere verilen bu statüden, 17 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişi faydalanıyordu.