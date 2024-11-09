Verdi'nin 'Requiem'i İstanbul'da Seslendirilecek

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin büyüleyici eseri "Requiem"in seslendirileceği konser 16 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Duygu yoğunluğunun dramatik atmosferine eşlik ettiği bu görkemli eser, Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İDOB Orkestrası ile Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu tarafından, unutulmaz bir yorumla hayat bulacak.

Soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Efe Kışlalı ve İtalyan opera sanatçısı Ferruccio Furlanetto'nun seslendireceği sololar, insan ruhunun en derin arzularını ve korkularını yankılayacak.

"Requiem" eseri hakkında

Giuseppe Verdi'nin Requiem'i, klasik müzik otoritelerince yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda varoluşun derinliklerine inen destansı bir yolculuk olarak tanımlanıyor.

Eserin görkemli melodileri ve güçlü orkestrasyonu, dinleyicileri ölüm ve ötesi üzerine düşünmeye davet ediyor.