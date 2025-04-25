Veteriner Hekim Volkan Lale Anıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün üçüncü yılında düzenlenen törenle anıldı.

Lale'nin mezarı başında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Meslektaşları Lale'nin mezarına gül bıraktı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, törende yaptığı konuşmada, meslektaşları Volkan Lale'nin toplum sağlığını korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti.

Arslan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Volkan Lale, mesleğimizin sembol ismi oldu. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Camia olarak her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Anma programına Lale'nin eşi, çocukları ve akrabaları ile Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, il oda başkanları ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Lale için Mehmetbeyli Köyü Camisi'nde mevlit okutuldu.