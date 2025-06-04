Veteriner Hekimler Derneği'nden Eleştiri - Son Dakika
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Veteriner Hekimler Derneği'nden Eleştiri

04.06.2025 19:47
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Dernek, matematikçinin Et ve Süt Kurumu'na atanmasını liyakat ilkesine aykırı buluyor.

(ANKARA)-Veteriner Hekimler Derneği tarafından, Et ve Süt Kurumuna yapına atamaya ilşkin olarak, "Matematik eğitimi almış bir kişinin bu göreve atanması, liyakat ilkesini ve kurumun bilimsel işleyişine duyulan güveni zedelemektedir. Et ve Süt Kurumu gibi kritik bir yapının başında, gıda güvenliği ve hayvancılık konusunda uzmanlığı olan, tercihen veteriner hekimlik, zootekni, gıda mühendisliği gibi ilgili alanlardan gelen yöneticilerin bulunması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Veteriner Hekimler Derneği tarafından Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak bir matematikçinin atanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Veteriner Hekimler Derneği olarak bu atamayı doğru bulmadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz"

"29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak bir matematikçinin atanmış olması, kamuoyunda olduğu kadar veteriner hekimlik camiasında da ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Veteriner Hekimler Derneği olarak bu atamayı doğru bulmadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Et ve Süt Kurumu, adından da anlaşılacağı üzere, doğrudan hayvansal üretimi, hayvan sağlığını, gıda güvenliğini ve halk sağlığını ilgilendiren kritik bir kurumdur. Et ve süt gibi hayvansal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreç, bilimsel bilgi birikimi, veteriner halk sağlığı disiplini, zoonoz hastalıklar, hayvan refahı, gıda hijyeni ve epidemiyoloji gibi çok sayıda uzmanlık alanını kapsamaktadır.

"Matematik eğitimi almış bir kişinin bu göreve atanması, kurumun bilimsel işleyişine duyulan güveni zedelemektedir"

Bu süreçlerin denetimi ve regülasyonu yalnızca idari değil, aynı zamanda teknik ve mesleki birikim gerektirir. Bu nedenle Et ve Süt Kurumu gibi kritik bir yapının başında, gıda güvenliği ve hayvancılık konusunda uzmanlığı olan, tercihen veteriner hekimlik, zootekni, gıda mühendisliği gibi ilgili alanlardan gelen yöneticilerin bulunması gerektiğine inanıyoruz. Matematik eğitimi almış bir kişinin bu göreve atanması, liyakat ilkesini ve kurumun bilimsel işleyişine duyulan güveni zedelemektedir. Kurumun asli görevlerinden biri olan "piyasayı regüle etme" işlevi; yalnızca fiyat ve maliyet üzerinden değil, hayvan sağlığı, ürün kalitesi, zoonotik riskler ve halk sağlığı gibi çok daha geniş bir çerçevede değerlendirilmelidir. Bu da ancak konunun uzmanlarıyla mümkündür.

"Mesleki yeterliliğe ve sahaya dair bilgiye sahip bir uzmanın,  atanması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz"

Türkiye'de veteriner hekimlik mesleği yıllardır kamu kurumlarında görmezden gelinmekte, stratejik kurumların yönetimlerinde veteriner hekimlere yer verilmemektedir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi uluslararası kuruluşlar, hayvansal gıdaların güvenliği ve halk sağlığı için veteriner hekimliğin kilit rolüne sürekli vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, Et ve Süt Kurumu gibi hayvansal üretimin doğrudan merkezinde yer alan bir kuruma, mesleki yeterliliğe ve sahaya dair bilgiye sahip bir uzmanın, özellikle de bir veteriner hekimin atanması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Veteriner Hekimler Derneği olarak kamu yararı, bilimsel liyakat ve halk sağlığını esas alan bu duruşumuzu sürdüreceğimizi, ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

Et ve Süt Kurumu, Politika, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner Hekimler Derneği'nden Eleştiri - Son Dakika

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