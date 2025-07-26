Tek tek yanıt verildi! İşte PKK üyesinin tahliyesindeki tüm ayrıntılar - Son Dakika
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Tek tek yanıt verildi! İşte PKK üyesinin tahliyesindeki tüm ayrıntılar

Tek tek yanıt verildi! İşte PKK üyesinin tahliyesindeki tüm ayrıntılar
26.07.2025 18:44
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın konuştuğu videoda solunda oturan Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesine ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük yaptığı açıklamada, işlemlerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve herhangi bir ayrıcalığın uygulanmadığını belirtirken; tahliyeye ilişkin detayları da paylaştı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bölücü terör örgütü PKK üyesi hükümlü Veysi Aktaş'ın, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğünü ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını bildirdi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığı video mesajda solunda oturan, PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş 31 yıl 3 ay sonra İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.

30 YILLIK İNFAZINI TAMAMLADI

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Fakat Aktaş'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce 1 yıl daha sonra ise 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi 1 yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz'da bulunduğu İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.

CEZA VE TEVKİF MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Aktaş'ın tahliyesi sonrası gelen tepkilere Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü,yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi." şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"HERHANGİ BİR AYRICALIK VEYA İSTİSNA UYGULANMAMIŞTIR"

"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda müebbet hapis cezası infaz edilen hükümlünün, 30 yıl olan koşullu salıverilme süresi dolduğu halde idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hal değerlendirmesi üç kez reddedilmiş, hükümlü hakkında 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonrasında yaklaşık 32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir. Hükümlünün tahliye tarihi itibarıyla mevcut bir disiplin cezası bulunmamakta olup, yapılan tüm işlemler, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütülmüş, herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmamıştır. Bazı sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon içerikli yorumlara ve algı çalışmalarına itibar edilmemelidir."

DEM PARTİ'DEN İMRALI ZİYARETİ

Aktaş'ın tahliye edilmesinin yanı sıra bugün bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütü PKK'dan bir grubun silah bırakmasının ardından ilk kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını ileten heyet açıklamada, "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Terör, CTE, CTE, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tek tek yanıt verildi! İşte PKK üyesinin tahliyesindeki tüm ayrıntılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halis demir:
    şimdi chp li troller uzlsşma olduda öyle salındı diyecek pkk nın oylarını aldılar kent uzlaşısı ile fakat barışı getirenleri eleştirecekler çünki hainler oy için memleketi satarlar 7 13 Yanıtla
  • ozcan1974:
    kaç cana kıydı sebep oldu millete hikaye uydurup masal anlatmayın gün gelir şehit ailelerine millete hesap veririrsiniz 12 5 Yanıtla
  • Murat Kürşat:
    Bir bir salarlar hepsini .hepsine de tek tek kılıf uydururlar 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    bâk adalet bakanı idamliklar saliyorsunuz demekki Türkiye'de adalet yok demektir 3 2 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    VAY BE TERÖRİST LER ARTIK SERBEST 0 1 Yanıtla
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