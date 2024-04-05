Veysi Şahin, AK Parti\'den Midyat Belediye Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı

Diyarbakır'da yüzlerce medrese talebesi iftarda buluştu

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar buluşmalarını bu yıl da Seyfülmülük İlim Medresesi'nde gerçekleştirdi. Bağıvar beldesinde bulunan medresede düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş ve medrese öğrencileri katıldı. Yüksel, iftar programını 25 yıldır Kadir Gecesi'nde düzenlediklerini belirtti ve medresenin ilim talebeleri yetiştirdiğini vurguladı.