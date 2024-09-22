Vezirköprü'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası trafiğe kapatılan Gençlik Caddesi üzerinde çeşitli sportif etkinliklerle kutlandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Paylaşımlı Kurumsal Alanlar" kapsamında ilçeyi temiz tutma ve şehir içi araç kullanımının azaltılmasına vurgu yapmak için protokol üyeleri ve tüm katılımcılar günün anlam ve önemine özel trafiğe kapatılan Gençlik Caddesi'nde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda çeşitli spor dallarında etkinlikler yaptı.