Vezirköprü'de OSB ve Besi OTB yatırımları Mehmet Muş'un katılımıyla ele alındı - Son Dakika
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Vezirköprü'de OSB ve Besi OTB yatırımları Mehmet Muş'un katılımıyla ele alındı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Vezirköprü'de belediyeyi ziyaret edip Karma OSB altyapısını ve süren projeleri yerinde inceledi. Ardından yapılan toplantıda Karma OSB'nin durumu ve planlanan Besi OTB'nin ilçe ekonomisi, üretim ve istihdama katkısı görüşüldü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yatırımları inceledi.

Muş, beraberindeki AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile Vezirköprü Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Murat Gül'den ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Muş, daha sonra Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Otopark ve Meydan Projesi, Çamlık Projesi alanı ile inşaatı devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında da incelemelerde bulundu.

Ardından düzenlenen toplantıda, Karma OSB'nin mevcut durumu, altyapı çalışmaları ve yatırım süreçleri ile ilçede kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi (Besi OTB) projesi ele alındı.

Toplantıda, projelerin ilçenin ekonomik gelişimine, üretim kapasitesine ve istihdamına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Gül, ilçeye sağladıkları desteklerden dolayı Muş ve beraberindekilere teşekkür ederek, yatırımların tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil de katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Vezirköprü'de OSB ve Besi OTB yatırımları Mehmet Muş'un katılımıyla ele alındı - Son Dakika
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