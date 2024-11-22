Vezirköprü\'de şehit ve vefat eden öğretmenler anısına fidan dikildi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit ve ilçede görev yapıp vefat eden öğretmenler anısına fidan dikildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan programda, üzerinde isimleri ve "24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" yazan 35 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.