Vezirköprü'de Silvikültür Eğitimi - Son Dakika
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Vezirköprü'de Silvikültür Eğitimi

Vezirköprü\'de Silvikültür Eğitimi
12.06.2026 09:21
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Vezirköprü'de orman bakımı eğitimi verildi, doğal ve suni gençleştirme konuları işlendi.

Vezirköprü ilçesinde "Silvikültür Uygulamaları Eğitimi" gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığınca Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner başkanlığında düzenlenen eğitim programında, teknik personele ormanların bakımı ve gençleştirilmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde gençlik, sıklık, kültür ve meşcere bakımı, ilk aralama, ışık, tohumlama, boşaltma ve hazırlık kesimi konuları ele alındı.

Programda ayrıca doğal ve suni gençleştirme, toprak işleme ve rehabilitasyon çalışmaları sahada uygulamalı olarak anlatıldı.

Programa Silvikültür Daire Başkanı Dr. Mehmet Rıdvan Çörtü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Başmühendisi Turgay Ezen, Silvikültür Dairesi Başkanlığı şube mühendisleri ile emekli orman mühendisi Orhan Yazıcı eğitici olarak katıldı.

Eğitim çalışmalarını Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Keskin, şube müdürleri, işletme müdürleri ve teknik personel takip etti.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Silvikültür Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Yıldırım Murat Yıldırım:
    bu kadar eğitici ve resmiyeti niye lazım yani önemli bir konu ama çok da abartılmış gibi geliyor bana böyle büyük yapılması gerekiyorsa sorun zaten çok derindir 0 0 Yanıtla
  • Süreyya Burcu Aktaş Süreyya Burcu Aktaş:
    bu eğitim çok önemli bir adım ama yapılanlar ne kadar uygulanır acaba merak ettim böyle eğitimler genelde kağıt üzerinde kalıyo halbuki sahada çalışan insanlar için çok faydalı olabilirdi eğer ciddiye alınırsa 0 0 Yanıtla
  • İsmail Evren Yılmaz İsmail Evren Yılmaz:
    ya ne biliyim ben bunların doğal mı suni mi olduğunu hangisini seçseler seçsinler orman kalırsa yeter 0 0 Yanıtla
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