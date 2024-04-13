Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yol kontrol uygulaması sırasında araçlarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 178 tabanca fişeği, 103 sentetik ecza hapı ve bıçak bulundu.
Araçta bulunan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da yol kontrolünde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 4 kişiye adli işlem - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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