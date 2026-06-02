Vezirköprü'de Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı
Vezirköprü'de Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Vezirköprü'de Yeni Acil Sağlık İstasyonu Açıldı
02.06.2026 09:36
Hayırsever Ahmet Kavas tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık İstasyonu Vezirköprü'de hizmete girdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılan Kamile Kavas 5 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.

Maliye Hazinesine ait 1039 metrekarelik alana inşa edilen istasyonun bahçesinde düzenlenen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan istasyonun ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, "İnsan hayatına dokunan her yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği bulunan Ahmet Kavas ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de ilçeye yeni bir sağlık tesisinin kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı Ahmet Kavas ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras da 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının acil durumlarda umut, güven ve hayat kurtaran merkezler olduğunu belirterek, "Bu istasyonun bağışçımız Ahmet Kavas tarafından memleketine kazandırılması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Yıllar sonra burada bulunan kişiler değişse de Kamile Kavas 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Hayırsever iş insanı Ahmet Kavas da istasyonun Vezirköprü'ye hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlüt Güven ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

