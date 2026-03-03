Vezirköprü'de Yetim Çocuklara İftar Programı - Son Dakika
Vezirköprü'de Yetim Çocuklara İftar Programı

03.03.2026 11:31
Vezirköprü'de yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen iftar programına yoğun katılım sağlandı.

Vezirköprü'de yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı ile Vezirköprü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen program, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda yapıldı. Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Baro Temsilcisi Oğuz Bakır, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Seyfettin Turğut, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara ve ilçe protokolü yoğun katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İftarın ardından dua edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, çocuklarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaymakam Özgür Kaya da devletin her zaman çocukların yanında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir." dedi.

İftarın ardından çocuklara yönelik yüz boyama ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

