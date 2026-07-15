Vezirköprü\'ye Yöresel Ürün Projesi

Vezirköprü Belediyesi tarafından hazırlanan, "Vezirköprü Yöresel Ürünlerinin Katma Değerinin Artırılması ve Markalaşması Teknik Destek Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenecek.

Düzenlenen programla Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından projenin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında Vezirköprü'ye özgü yöresel ürünlerin markalaşma süreçlerinin desteklenmesi, katma değerlerinin artırılması ve üreticilerin rekabet gücünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Teknik destek projesiyle ilçede üretilen yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amaçlanıyor.

Gül, projenin hayata geçirilmesine sağladığı desteklerden dolayı AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

Gül, Mehlika Dicle'ye de iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, projenin Vezirköprü, üreticiler ve bölge ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.