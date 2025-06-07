Vezneciler şehitleri terör saldırısının 9\'ncu yılında anıldı

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör saldırısının 9. yılında ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düzenlenen anma programına, şehit aileleri, polis ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Şehit polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra, polisler şehitliğe gelen çocuklara oyuncak dağıttı.