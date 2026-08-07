Victoria'da Kuş Gribi Önlemi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, "H5N1" türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.

ABC News'un haberine göre, Victoria eyaleti yönetimi, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması kararı alarak, ülkede bu önlemi uygulayacak ilk bölge oldu.

Söz konusu uygulamanın Melbourne metropol bölgesi, kıyı bölgeleri ve bazı komşu bölgelerde 50 veya daha fazla kümes hayvanı sahibi olan kişilere uygulanacağı aktarılırken, uygulamanın başlangıçta 14 gün süreceği kaydedildi.

Yerel yetkili Michaela Settle, uygulamanın kümes hayvanlarının yaban hayatıyla temasını engellemesi amacıyla yapıldığını belirterek, hükümetin bu önlemin hastalığın yayılmasını engelleyeceğini umduğunu ifade etti.

Avustralya Baş Veteriner Hekimi Beth Cookson, yapılan testler sonucu Victoria eyaletinde 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildiğini, böylece Avustralya'da şimdiye kadar 175 doğrulanmış vaka olduğunu aktardı.

Avustralya'da, 19 Haziran'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün neden olduğundan şüphelenilen ilk vaka tespit edilmiş, 29 Temmuz'da ise bu hastalığın yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.