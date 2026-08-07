Victoria'da Kuş Gribi Önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Victoria'da Kuş Gribi Önlemi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 kuş gribi vakalarının artmasıyla kümes hayvanları kapalıya alındı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, "H5N1" türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.

ABC News'un haberine göre, Victoria eyaleti yönetimi, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması kararı alarak, ülkede bu önlemi uygulayacak ilk bölge oldu.

Söz konusu uygulamanın Melbourne metropol bölgesi, kıyı bölgeleri ve bazı komşu bölgelerde 50 veya daha fazla kümes hayvanı sahibi olan kişilere uygulanacağı aktarılırken, uygulamanın başlangıçta 14 gün süreceği kaydedildi.

Yerel yetkili Michaela Settle, uygulamanın kümes hayvanlarının yaban hayatıyla temasını engellemesi amacıyla yapıldığını belirterek, hükümetin bu önlemin hastalığın yayılmasını engelleyeceğini umduğunu ifade etti.

Avustralya Baş Veteriner Hekimi Beth Cookson, yapılan testler sonucu Victoria eyaletinde 20 yeni pozitif vaka daha tespit edildiğini, böylece Avustralya'da şimdiye kadar 175 doğrulanmış vaka olduğunu aktardı.

Avustralya'da, 19 Haziran'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün neden olduğundan şüphelenilen ilk vaka tespit edilmiş, 29 Temmuz'da ise bu hastalığın yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Avustralya, Kuş Gribi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Victoria'da Kuş Gribi Önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:17:21. #7.13#
SON DAKİKA: Victoria'da Kuş Gribi Önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.