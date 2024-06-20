Vietnam Başbakanı, Rusya'dan nükleer enerji alanındaki desteklerin sürmesini talep etti - Son Dakika
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Vietnam Başbakanı, Rusya'dan nükleer enerji alanındaki desteklerin sürmesini talep etti

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'den nükleer enerji alanındaki desteklerin sürmesini talep etti. Chinh, Rosatom Genel Müdürü Likhachev onuruna bir resepsiyon düzenledi ve Rusya'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürmek istediklerini belirtti. Likhachev ise Vietnam'a nükleer enerji alanında destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

20.06.2024 00:07
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Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, başkent Hanoi'de konuk ettiği Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'den nükleer enerji alanındaki desteklerinin sürmesini talep etti.

Vietnam News'in haberine göre, Başbakan Chinh, Rosatom Genel Müdürü Likhachev onuruna bir resepsiyon düzenledi.

Rusya'ya atom enerjisi ve nükleer bilim alanında ülkesine verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Chinh, Vietnam'ın, Moskova ile atom enerjisi dahil olmak üzere her alanda "barışçıl amaçlı ve iki ülke halkının ortak çıkarları çerçevesinde" işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Chinh, Rusya'dan nükleer enerji alanındaki insan kaynakları eğitimi ve Dalat nükleer reaktörünün işletilmesi konularında Vietnam'a yardım etmeyi sürdürmesini isterken, nükleer bilim ve teknolojik araştırma projeleri için de destek talebinde bulundu.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev de söz konusu atom enerjisi ve nükleer bilim araştırmaları alanında Vietnam'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İki ülke arasında nükleer alandaki işbirliğinin iyi düzeyde olduğunu kaydeden Likhachev, nükleer tıp araştırma merkezi kurma ve rüzgar enerjisi geliştirme gibi diğer alanlarda da Vietnam'la işbirliğini ilerleteceklerini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Vietnam'a gittiği bildirilmişti.

Chinh ile Likhachev'in görüşmesi, Putin'in Vietnam ziyareti sırasında yapacağı anlaşmalara hazırlık niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vietnam Başbakanı, Rusya'dan nükleer enerji alanındaki desteklerin sürmesini talep etti - Son Dakika

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