Vietnam'dan Çin'e Balıkçı Teknesi Saldırısı Tepkisi

Güncel

Vietnam, ülkeye ait balıkçı teknesine Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda düzenlenen ve mürettebattan 10 kişinin yaralandığı saldırıdan Çin güvenlik güçlerini sorumlu tutarak Pekin yönetiminin "acımasız davranışından endişe duyduğunu" bildirdi.

Vietnam News sitesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, 29 Eylül'de yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Pham, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarındaki Vietnamlı balıkçılara yönelik saldırıdan Çin'i sorumlu tuttu.

Çin güvenlik güçlerinin "acımasız davranışından endişe duyduklarını" ifade eden Pham, bu tutumdan memnun olmadıklarını ve buna karşı çıktıklarını belirtti.

Pham, "Pekin yönetiminin balıkçılara yönelik eylemlerinin, Vietnam'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini" savunarak Çin'den, egemenliklerine "saygı duymasını" istediklerini kaydetti.

Çin'den ayrıca olayı soruşturması talebinde bulunan Pham, soruşturma sonuçlarının Vietnam'a bildirilmesi ve benzer olayların yaşanmaması çağrısı yaptı.

İhtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Vietnam'a ait balıkçı teknesine saldırı düzenlenmiş, mürettebattan 10 kişi yaralanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor. Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.